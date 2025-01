Jahresausblick 2025 Linz stellt die Weichen Richtung Zukunft 15.01.2025, 12:00 Uhr

i In Linz möchte man 2025 Fördermittel für die Entwicklung der Innenstadt einplanen. Heinz-Werner Lamberz

Linz hat sich für 2025 viel vorgenommen. Umso ärgerlicher sei es, wie Stadtbürgermeister Helmut Muthers moniert, dass die Stadt 750.000 Euro für den Abriss der Fußgängerbrücke über die Bahn berappen muss. Das Geld würde anderweitig gebraucht.

Linz. In der Stadt Linz herrscht Aufbruchstimmung. Etliche zukunftsgerichtete Projekte sollen fortgeführt und neue sollen aufgelegt werden. „Ganz oben steht nach wie vor die Fortführung der Smarten Region Linz. Zusammen mit den Bürgern werden weitere konkrete Maßnahmen umgesetzt“, kündigt Stadtbürgermeister Helmut Muthers in seinem Ausblick auf das Jahr 2025 an.

