Modeschöpfer Alfredo Pauly
Linz soll „pomponistisches“ Pilotprojekt werden
Modeschöpfer Alfredro Pauly hat große Pläne für seine Wahlheimat Linz.
Modeschöpfer Alfredro Pauly hat große Pläne für seine Wahlheimat Linz.
Sabine Nitsch

Abseits von KI und Globalisierung wünscht sich Alfredo Pauly eine pomponistische Renaissance bei der es um Lebensqualität, individuelle Angebote aber auch um Handwerk, Kunst und Musik geht. Linz soll der Ausgangspunkt eines neuen Zeitgeistes werden.

Lesezeit 3 Minuten
Jedes Jahrhundert braucht seine Bewegung – davon ist Alfredo Pauly überzeugt. „Nach der Renaissance, dem Biedermeier oder dem Impressionismus, geht es jetzt um den Pomponismus“, sagt der international bekannte Modedesigner, der die Reichen und Schönen in Paris einkleidete und dem Luxus in Bad Neuenahr eine Bühne gab.
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