Die Steuereinnahmen der Stadt Linz sind gestiegen. Bürgermeister Helmut Muthers warnt dennoch vor Euphorie, denn die allgemeine Haushaltslage bereitet trotzdem Sorgen. Eine gute Nachricht: Die Stadt will ihr Schwimmbad erhalten.
Lesezeit 4 Minuten
Linz. Der Haushalt der Stadt Linz für 2026 kann sich sehen lassen. Der Etat weist ein Plus von mehr als 300.000 Euro auf. „Wir planen mit Steuereinnahmen von gut 7 Millionen Euro. Allerdings gleicht die Schätzung der künftigen Steuereinnahmen einem Blick in die Glaskugel“, erläuterte Stadtbürgermeister Helmut Muthers in seiner Haushaltsrede.