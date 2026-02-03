Haushalt für das Jahr 2026
Linz schreibt endlich wieder schwarze Zahlen
Das Rheintor ist ein Hingucker in der Stadt. Der Plan: Linz soll weitere Stärken entwickeln.
Sabine Nitsch

Die Steuereinnahmen der Stadt Linz sind gestiegen. Bürgermeister Helmut Muthers warnt dennoch vor Euphorie, denn die allgemeine Haushaltslage bereitet trotzdem Sorgen. Eine gute Nachricht: Die Stadt will ihr Schwimmbad erhalten.

Lesezeit 4 Minuten
Linz. Der Haushalt der Stadt Linz für 2026 kann sich sehen lassen. Der Etat weist ein Plus von mehr als 300.000 Euro auf. „Wir planen mit Steuereinnahmen von gut 7 Millionen Euro. Allerdings gleicht die Schätzung der künftigen Steuereinnahmen einem Blick in die Glaskugel“, erläuterte Stadtbürgermeister Helmut Muthers in seiner Haushaltsrede.

