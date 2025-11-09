First Friday in der Altstadt Linz in Neonfarben und Schwarzlicht getaucht Creativ Picture 09.11.2025, 12:00 Uhr

i Ein Herz für die Linzer Altstadt: Diese Familie hat den First Friday unter dem Motto "Neon & Nachtzauber" besucht. Heinz-Werner Lamberz

Für Freitagabend hat die Stadt Linz zum vierten First Friday in die Altstadt eingeladen. Die monatlich stattfindende Veranstaltung stand dieses Mal unter dem Motto „Neon & Nachtzauber“.

Unter dem Motto „Neon & Nachtzauber“ stand der vierte First Friday am Freitagabend in der Linzer Altstadt. Schwarzlicht und Neonfarben sorgten für besondere Effekte in den engen Gassen. Der Marktplatz stand an diesem Tag jedoch nicht zur Verfügung, da hier die Aufbauarbeiten für den Linzer Weihnachtsmarkt bereits in vollem Gange sind.







