Kostümgeschäft eröffnet Linz hat nun ein Paradies für Clowns im Karneval 29.10.2025, 10:49 Uhr

i Hans van Almsick, Geschäftsführer des Kostümherstellers Tausendschön, in seinem neuen Geschäft in der Linzer Innenstadt. Das Kölner Unternehmen schneidert unter dem Markennamen "Clownswear" Clownskostüme für den Karneval und verkauft diese nun auch in der Bunten Stadt am Rhein. Daniel Dresen

Pünktlich vor Sessionsbeginn am 11.11. hat in der Linzer Innenstadt ein Geschäft mit Clownskostümen eröffnet. Unter dem Namen „Clownswear“ vertreibt Hans van Almsick alles, um an Karneval einen Otto Normalverbraucher in einen Clown zu verwandeln.

Bunt ist die „Lieblingsfarbe“ von Hans van Almsick. Da ist der Geschäftsführer des Kostüm-Ateliers Tausendschön aus Köln in der selbst ernannten Bunten Stadt Linz ja genau richtig. In der Mittelstraße 12 in direkter Nähe zum Linzer Marktplatz hat der 63-Jährige vor wenigen Tagen das Kostümgeschäft „Clownswear“ eröffnet.







