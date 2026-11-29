Altstadt im „Weihnachtszauber“ Linz erstrahlt: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet Creativ Picture 29.11.2026, 14:45 Uhr

i Auch ohne Nikolaus kommt Weihnachtsstimmung in Linz auf. Heinz-Werner Lamberz

Der „Linzer Weihnachtszauber“ lockt mit Musik, Glühwein und Aktionen. Auch wenn der Nikolaus aus gesundheitlichen Gründen am ersten Wochenende ausfallen musste, hatten die Besucher Spaß.

Es ist wieder einmal geschafft: Tagelange Aufbauarbeiten der Werbegemeinschaft mit Didi Pörzgen und Erich Schöneberg sowie des Linzer Bauhofs mit Hasan Binakaji haben sich gelohnt. Der Markt „Linzer Weihnachtszauber“ verändert sich jedes Jahr, wächst und lockt viele Besucher aus nah und fern in die bunte Stadt am Rhein, sagte Stadtbürgermeister Helmut Muthers bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend.







Artikel teilen

Artikel teilen