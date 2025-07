Vor 50 Jahren besuchte der ehemalige US-Präsident Gerald Ford die damalige Bundeshauptstadt Bonn. Er schaute auch kurz in Linz vorbei und lud einige Linzer ins Weiße Haus ein. Eine kuriose Geschichte, an die sich einer der Teilnehmer gern erinnert.

Linz. Kaum jemand kann wohl von sich behaupten, dass er um ein Haar den amerikanischen Präsidenten mit Böllerschüssen vertrieben hat. Dem ehemaligen Linzer Verkehrsdirektor, Dieter Hau, ist das vor 50 Jahren beinahe gelungen. Die Erinnerung sorgt bei ihm immer noch für leichte Beklemmung, aber vor allem hinterlässt sie ein Schmunzeln im Gesicht des heute 87-jährigen. Was war passiert?

Gerald Ford, der 38. Präsident der USA, schaute im Vorfeld der KSZE-Konferenz in Helsinki im Juli 1975, zu einem Kurzbesuch in Bonn vorbei. Bundespräsident Walter Scheel wollte dem Gast aus den USA ein bisschen Rheinromantik gönnen. Also sollte Ford mit seiner Delegation mit dem Schiff den Rhein raufschippern und auch einen kurzen Stopp im malerischen Linz einlegen. Hau, der 28 Jahre lang den Fremdenverkehr von Linz prägte, bevor er 2002 in den Ruhestand verabschiedet, war 1975 gerade ein Jahr im Amt und hatte sich etwas ganz Besonderes für den Präsidenten einfallen lassen. „Ich hatte organisiert, dass die Linzer Stadtsoldaten Böllerschüsse zu Ehren des Besuchs abfeuern sollten, sobald das Schiff in Sicht kommt“, berichtet er. Zuvor hatte er das Bundeskriminalamt, aber auch den CIA und den Secret Service darüber in Kenntnis gesetzt. Der Präsidentenbesuch hatte schließlich die höchste Sicherheitsstufe.

CIA befürchtete Angriff

Trotzdem glaubte man auf dem Schiff offenbar an einen Angriff, drehte auf Höhe von Linz und fuhr, so schnell es ging, zurück in Richtung Erpel. „Am Ufer waren Tausende Menschen, um Ford zu begrüßen. Ich stand im weißen Anzug am Rhein. Neben mir der Linzer Bürgermeister Hans Breitenbach. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht wieder so viel geschwitzt. Ich dachte nur, wenn du das nicht wieder geradegebogen bekommst, hast du ein Problem“, erinnert sich Hau. Wenig später stellte sich die vermeintliche Katastrophe dann aber als Glück heraus. Per Funk konnten die Sicherheitskräfte davon überzeugt werden, dass es sich bei dem „Angriff“ um Brauchtum handelte. Das Schiff fuhr zurück nach Linz, Ford stieg aus und trug sich an der Rheinpromenade ins Goldene Buch der Stadt ein. Der nicht geplante Abstecher nach Erpel, war für den damaligen Protokollchef ein Glücksfall. „Er meinte, dass der Umweg Richtung Erpel hilfreich gewesen sei, denn Ford und seine Delegation seien in der Höhe von Linz noch nicht mit dem Essen fertig gewesen“, berichtet Hau.

Ford war begeistert von der Rheinromantik, von den Linzern und von den Böllern. „Er lud die Linzer schließlich nach Washington ein. Sollten wir jemals nach Amerika kommen, sollten wir doch mal im Weißen Haus vorbeischauen“, berichtet der ehemalige Verkehrsdirektor.

„Ich habe allerdings nicht geglaubt, dass er antwortet.“

Dieter Hau, ehemaliger Linzer Verkehrsdirektor, über den damaligen US-Präsidenten Gerald Ford

Dazu muss man wissen, dass seit 1965 eine Städtepartnerschaft zwischen Linz und Marietta im US-Bundesstaat Georgia in der Nähe von Atlanta besteht. 1976 wollten die Linzer der Partnerstadt ohnehin einen Besuch abstatten. Grund genug für Hau, dem damals mächtigsten Staatschef der Welt zu Weihachten zu schreiben und ihn an seine Einladung zu erinnern. Er kündigte eine Gruppe von 42 Linzern an. „Ich habe allerdings nicht geglaubt, dass er antwortet. Aber er hat es tatsächlich getan und seine Einladung erneuert. Unseren Leuten hier habe ich davon nicht erzählt, weil ich mir trotzdem kaum vorstellen konnte, dass Ford das ernst meint und der Besuch tatsächlich klappt“, blickt Hau zurück.

i Dieter Hau hat in seinem Haus eine Fotowand, die zeigt, welche hochkarätigen Gäste Linz besucht haben. Sabine Nitsch

In den USA erfuhren die Linzer zunächst nur, wir besuchen jetzt das Weiße Haus. „Sie dachten, es sei ein normaler Programmpunkt unserer Reise. Wir standen in der langen Reihe der Besucher und warteten. Plötzlich kam ein Sicherheitsmensch und fragte, ob wir aus Linz kämen. Die Überraschung war natürlich riesengroß. Wir wurden an der wartenden Menschenmenge vorbei auf die Rückseite des Hauses geführt und von dort direkt ins Oval Office. Wir alle waren einigermaßen fassungslos, als eine große Flügeltür aufging und der Präsident der Vereinigten Staaten hereinkam, um alle 42 Linzer per Handschlag zu begrüßen“, erinnert er sich und die Begeisterung, über dieses außergewöhnliche Erlebnis ist ihm immer noch anzusehen. „Der Fotograf des Weißen Hauses machte von jedem Shakehands ein Foto“, sagte er und zeigt zum Beweis das Foto, auf dem er zu sehen ist.

Einigermaßen fassungslos, war auch, wie Hau sich erinnert, der damalige deutsche Botschafter, in Washington, Bernd von Staden. „Er zeigte sich wirklich befremdet, dass wir im Oval Office persönlich begrüßt wurden und er von dem Besuch im Vorfeld nicht informiert worden war“, so Hau.

In Linz gaben sich in den 60er- und 70er-Jahren übrigens hochkarätige, nationale und internationale Gäste die Klinke in die Hand. Staatsgäste, gekrönte Häupter und Schauspieler schauten, als Bonn noch Bundeshauptstadt war vorbei, sodass man fast den Eindruck hatte, als sei Linz so etwas wie der Vorgarten der Bonner Republik. Viele Gäste hat Hau dank seiner guten Kontakte nach Bonn, ins kleine Linz gelockt.