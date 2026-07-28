Leben und Arbeiten an der B42 Linz: BI fordert Querungshilfe auf Höhe von „The Flag“ Daniel Dresen 28.07.2026, 14:00 Uhr

i Die Seniorenresidenz „The Flag“ befindet sich in Linz direkt an der B42. Wenn deren Bewohner in die Altstadt oder zum Bahnhof wollen, müssen sie lange Wege gehen. Eine Querungshilfe auf der weiß markierten Sperrfläche der Bundestraße könnte Abhilfe schaffen. Daniel Dresen

Unter dem Titel „Leben und Arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur Bundesstraße am Rhein auf. Dieses Mal haben wir uns mit der Bürgerinitiative „Sicherer Fußverkehr in Linz“ getroffen, die den Bau einer Querungshilfe fordert.

Praktisch seit Inbetriebnahme der Seniorenresidenz „The Flag“ im Frühjahr 2024 fordern deren Bewohner, an der B42 eine Querungshilfe auf Höhe des Heims einzurichten, um fußläufig auf kürzestem Weg in die Altstadt oder zum Bahnhof zu gelangen.Mit der Gründung der Bürgerinitiative (BI) „Sicherer Fußverkehr in Linz“ in diesem Frühjahr hat diese Forderung neuen Schwung bekommen.







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