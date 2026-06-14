Seniorentag mit viel Austausch Linz beweist: Kreativität hört nicht im Alter auf Creativ Picture 14.06.2026, 16:00 Uhr

i Der Linzer Marktplatz war an diesem Seniorentag gut besucht. Heinz-Werner Lamberz

Ob Malen, Singen, Tanzen oder Musizieren: Kreative Aktivitäten fördern nicht nur die persönliche Entfaltung, sondern stärken auch die Gemeinschaft. Der Seniorentag in Linz zeigt, wie Kunst und Kultur bis ins hohe Alter fit halten kann.

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten Frank Becker als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz und Stadtbürgermeister Helmut Muthers die Besucher auf dem Marktplatz zum diesjährigen Seniorentag. Unter dem Motto „Kunst und Kultur – kreativ in jedem Alter“ begeisterte er viele Menschen und regte zur Kommunikation an.







Artikel teilen

Artikel teilen