Seniorentag mit viel Austausch
Linz beweist: Kreativität hört nicht im Alter auf
Der Linzer Marktplatz war an diesem Seniorentag gut besucht.
Der Linzer Marktplatz war an diesem Seniorentag gut besucht.
Heinz-Werner Lamberz

Ob Malen, Singen, Tanzen oder Musizieren: Kreative Aktivitäten fördern nicht nur die persönliche Entfaltung, sondern stärken auch die Gemeinschaft. Der Seniorentag in Linz zeigt, wie Kunst und Kultur bis ins hohe Alter fit halten kann.

Lesezeit 1 Minute
Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten Frank Becker als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz und Stadtbürgermeister Helmut Muthers die Besucher auf dem Marktplatz zum diesjährigen Seniorentag. Unter dem Motto „Kunst und Kultur – kreativ in jedem Alter“ begeisterte er viele Menschen und regte zur Kommunikation an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren