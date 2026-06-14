Ob Malen, Singen, Tanzen oder Musizieren: Kreative Aktivitäten fördern nicht nur die persönliche Entfaltung, sondern stärken auch die Gemeinschaft. Der Seniorentag in Linz zeigt, wie Kunst und Kultur bis ins hohe Alter fit halten kann.
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Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten Frank Becker als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz und Stadtbürgermeister Helmut Muthers die Besucher auf dem Marktplatz zum diesjährigen Seniorentag. Unter dem Motto „Kunst und Kultur – kreativ in jedem Alter“ begeisterte er viele Menschen und regte zur Kommunikation an.