Neujahrskonzert in Stadthalle Linz begrüßt musikalisch das neue Jahr Creativ Picture 02.01.2026, 10:47 Uhr

i Neujahrskonzert in der Stadthalle Linz: Dirigent Juri Gilbo mit den Tenören Artjom Korotkov (links) und Armando Elisondo. Heinz-Werner Lamberz

Beim Neujahrskonzert in Linz hat das Orchester Linz mit den beiden Tenören Artjom Korotkov und Armando Elisondo eine Auswahl aus Opern, Operetten und Musicals auf die Bühne gebracht.

Mit einem herzlichen „Prosit Neujahr“ begrüßte der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers die rund 250 Konzertbesucher des Neujahrskonzertes in der Linzer Stadthalle. Er ermutigte die Zuhörer, positiv in das neue Jahr zu starten: Rund 90 Prozent der Sorgen, die man so im Kopf habe, seien eigentlich unnütz und belasteten nur, befand er.







Artikel teilen

Artikel teilen