Werke des Fotokünstlers Rainer Zerback gastieren bis Ende August in den Räumen des Kunstvereins Markt9 in Linz. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage, wie eine Welt ohne Menschen wäre.

Der Fotograf Rainer Zerback stellt unter dem Titel „The World Without Us“ in den Räumen des Kunstvereins Markt9 in Linz aus. Er zeigt darin Werke aus seiner fotografischen Serie „Contemplationes“ und geht somit der Frage nach, was von der Welt bleiben würde, wenn die Menschheit plötzlich verschwinden würde. In seinem Bildwerk sind nur noch kleine Spuren der menschlichen Zivilisation zu erkennen. „Wie sieht eine Welt ohne Mensch aus?“, fragte auch der Kunstkritiker Damian Zimmermann zu Beginn der Vernissage am Samstagabend.

Mit Licht gearbeitet

Zerbacks Fotografien verzichten bewusst auf dramatische Zuspitzung oder apokalyptische Szenen. Stattdessen nutzt der Künstler Licht, um die Situation zu entschärfen und im Bild eine gewisse Harmonie zu erzeugen. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 31. August, zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden: freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.