Der Linzer Antik- und Trödelmarkt hat an diesem Wochenende wieder Besucher aus nah und fern in die Bunte Stadt gelockt. Bei schönstem Sommerwetter wurde gestöbert und gefeilscht.

Der Linzer Antik- und Trödelmarkt ist seit mehr als 40 Jahren bei Besuchern aus nah und fern sehr beliebt. Die Altstadt verwandelt sich dann jedes Mal in eine riesige „Schatztruhe“. Wer etwas Historisches, etwas Wertvolles oder Kurioses suchte, war an diesem Wochenende hier an der richtigen Stelle.

i Allzeit beliebt: Porzellanfiguren auf dem Linzer Antik- und Trödelmarkt. Heinz-Werner Lamberz

Schon in der Früh waren die Schnäppchenjäger in den Gassen der Bunten Stadt unterwegs. Ins Auge fiel ihnen dabei beispielsweise eine Samurai-Rüstung aus Japan. Stöbern und Feilschen waren überall angesagt. Es gab eine große Auswahl an Porzellan, Schmuck aus Gold und Silber, Ölgemälden und Möbeln.

i Auf dem Linzer Antik- und Trödelmarkt wurden Ritterträume wahr. Heinz-Werner Lamberz

Vom Burgplatz über die Bahnviadukte bis hin zum Marktplatz gab es viele Stände, bei denen so mancher fündig wurde. Auf dem Marktplatz hatten Kinder wieder die Chance, kostenlos Spielzeug und gut erhaltene Kindersachen an die Schatzsucher zu bringen. Beim Verhandeln wurden sie noch teilweise von ihren Eltern unterstützt.