Nach dem tödlichen Unfall Linkenbachs Ortschef spricht sich für Tempo 50 aus Ralf Grün 13.08.2026, 06:00 Uhr

i Trauernde haben Blumen, Kerzen und Geschenke für die Opfer an der Straße hinterlassen. Jörg Niebergall

Folgenschwere Frontalzusammenstöße hat es auf der L265 rund um Linkenbach schon einige gegeben. Jetzt ist es wieder passiert – und sechs Menschen sind entweder tödlich oder schwer verletzt worden. Wir sprachen mit dem Ortsbürgermeister.

Auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz hat es in der Vergangenheit schon häufiger schwere Unfälle gegeben. Der Frontalzusammenstoß vom 6. August, bei dem drei Todesopfer zu beklagen waren und bei dem sich drei weitere Personen in dem zweiten Auto so schwere Verletzungen zugezogen haben, dass sie unverändert auf der Intensivstation eines Krankenhauses medizinisch betreut werden müssen, ist da aber schon ein besonders ...







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