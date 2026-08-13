Nach dem tödlichen Unfall
Linkenbachs Ortschef spricht sich für Tempo 50 aus
Trauernde haben Blumen, Kerzen und Geschenke für die Opfer an der Straße hinterlassen.
Trauernde haben Blumen, Kerzen und Geschenke für die Opfer an der Straße hinterlassen.
Jörg Niebergall

Folgenschwere Frontalzusammenstöße hat es auf der L265 rund um Linkenbach schon einige gegeben. Jetzt ist es wieder passiert – und sechs Menschen sind entweder tödlich oder schwer verletzt worden. Wir sprachen mit dem Ortsbürgermeister. 

Lesezeit 2 Minuten
Auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz hat es in der Vergangenheit schon häufiger schwere Unfälle gegeben. Der Frontalzusammenstoß vom 6. August, bei dem drei Todesopfer zu beklagen waren und bei dem sich drei weitere Personen in dem zweiten Auto so schwere Verletzungen zugezogen haben, dass sie unverändert auf der Intensivstation eines Krankenhauses medizinisch betreut werden müssen, ist da aber schon ein besonders ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren