Angehörige mussten aushelfen
Ließ Neuwieder Pflegeheim Bewohner bei Hitze schwitzen?
Hohe Temperaturen machen vor allem älteren Menschen zu schaffen. In einem Pflegeheim in Neuwied sollen die Bewohner kaum vor der
Hohe Temperaturen machen vor allem älteren Menschen zu schaffen. In einem Pflegeheim in Neuwied sollen die Bewohner kaum vor der Hitze geschützt worden sein, berichten zumindest mehrere Angehörige. Die Heimleitung dementiert das.
Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Während der Hitzewelle im Juni soll ein Pflegeheim in Neuwied seine Bewohner vernachlässigt haben. Mehrere Angehörige berichten von teils unerträglichen Zuständen: Sie hätten sogar selbst Ventilatoren besorgen müssen, weil es zu wenig für alle gab.

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Wenn das Thermometer auf fast 40 Grad steigt, gilt eigentlich: Rein in den Schatten, viel trinken und nur leichte Kost zu sich nehmen. Vor allem ältere Menschen sollten sich daran halten, da ihnen die Hitze besonders zu schaffen macht. Doch das wird wohl nicht überall so gehandhabt: In einem Pflegeheim in Neuwied sollen die Bewohner im Stich gelassen worden sein, Angehörige hätten die Sache sogar selbst in die Hand nehmen müssen.
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