Rommersdorf-Festspiele Neuwied
„Liebe alla Woody“: Hommage voller Humor und Chaos
Boris Weber und Jule Menzel-King gehören zu dem spielfreudigen Ensemble, das "Liebe alla Woody" jetzt doch noch auf die Bühne de
Boris Weber und Jule Menzel-King gehören zu dem spielfreudigen Ensemble, das "Liebe alla Woody" jetzt doch noch auf die Bühne der Rommersdorf-Festspiele brachte.
Jörg Niebergall

Nachdem die geplante Premiere wegen eines Unwetters ausfallen musste, begeistert „Liebe alla Woody“ jetzt in Rommersdorf: eine launige Hommage voller schräger Dialoge, Verwirrungen und Witz. Ein spielfreudiges Ensemble sorgt für Gelächter.

Lesezeit 3 Minuten
Manchmal braucht es eben einen zweiten Anlauf. Nachdem die Premiere von „Liebe alla Woody“ bei den Rommersdorf-Festspielen buchstäblich ins Wasser gefallen war, zeigte sich der Sommer nun von seiner versöhnlichen Seite. Mehr als 400 Besucher strömten an einem lauen Abend zur Open-Air-Bühne in Heimbach-Weis – und wurden mit einer Komödie belohnt, die mindestens so viele Wendungen bereithielt wie ein Woody-Allen-Film.
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