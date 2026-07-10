Nachdem die geplante Premiere wegen eines Unwetters ausfallen musste, begeistert „Liebe alla Woody“ jetzt in Rommersdorf: eine launige Hommage voller schräger Dialoge, Verwirrungen und Witz. Ein spielfreudiges Ensemble sorgt für Gelächter.
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Manchmal braucht es eben einen zweiten Anlauf. Nachdem die Premiere von „Liebe alla Woody“ bei den Rommersdorf-Festspielen buchstäblich ins Wasser gefallen war, zeigte sich der Sommer nun von seiner versöhnlichen Seite. Mehr als 400 Besucher strömten an einem lauen Abend zur Open-Air-Bühne in Heimbach-Weis – und wurden mit einer Komödie belohnt, die mindestens so viele Wendungen bereithielt wie ein Woody-Allen-Film.