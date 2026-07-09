Rommersdorf-Festspiele Neuwied „Liebe alla Woody“: Hommage voller Humor und Chaos Jörg Niebergall 09.07.2026, 15:00 Uhr

i Boris Weber und Jule Menzel-King gehören zu dem spielfreudigen Ensemble, das "Liebe alla Woody" jetzt doch noch auf die Bühne der Rommersdorf-Festspiele brachte. Jörg Niebergall

Nachdem die geplante Premiere wegen eines Unwetters ausfallen musste, begeistert „Liebe alla Woody“ jetzt in Rommersdorf: eine launige Hommage voller schräger Dialoge, Verwirrungen und Witz. Ein spielfreudiges Ensemble sorgt für Gelächter.

Manchmal braucht es eben einen zweiten Anlauf. Nachdem die Premiere von „Liebe alla Woody“ bei den Rommersdorf-Festspielen buchstäblich ins Wasser gefallen war, zeigte sich der Sommer nun von seiner versöhnlichen Seite. Mehr als 400 Besucher strömten an einem lauen Abend zur Open-Air-Bühne in Heimbach-Weis – und wurden mit einer Komödie belohnt, die mindestens so viele Wendungen bereithielt wie ein Woody-Allen-Film.







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