Zug in Richtung Marktgelände Lichtermeer auf dem Feldkirchener Weihnachtsmarkt Jörg Niebergall 30.11.2025, 14:00 Uhr

i Auf dem Feldkirchener Weihnachtsmarkt gab es Geschenkideen für große und kleine Besucher. Jörg Niebergall

Mit einem Zug in Richtung Marktgelände erleuchtete ganz Feldkirchen in ein wunderschönes Lichtermeer. Unterstützung gab bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts von Oberbürgermeister Jan Einig.

So richtig wollte beim Weihnachtsmarkt in Feldkirchen dann eigentlich niemand mehr nach Hause gehen. Bis in die Abendstunden war das Gelände in und um das Gebäude der örtlichen Arbeiterwohlfahrt am Samstag gut gefüllt, besonders die kulinarischen Leckereien, aufgepeppt mit Glühwein und Feuerzangenbowle, waren der Renner.







Artikel teilen

Artikel teilen