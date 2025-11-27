Licht aus – Weihnachtsstimmung an

In diesem Jahr veranstaltet die Bad Hönninger Werbegemeinschaft in Eigenregie den Weihnachtsmarkt. Vereine, das Alloheim und viele Freiwillige helfen bei den Vorbereitungen mit - allein 400 Strohballen werden verteilt.
Lesezeit 2 Minuten
Am Wochenende knipst Bad Hönningen wieder quasi die Weihnachtsstimmung an – und die Vorbereitungen für den Bad Hönninger Adventszauber laufen auf Hochtouren. Die ganze Innenstadt wird derzeit für den nostalgischen Weihnachtsmarkt am Wochenende festlich herausgeputzt.