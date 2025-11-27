Adventszauber in Bad Hönningen Licht aus – Weihnachtsstimmung an 27.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Feuerwehr unterstützt auch in diesem Jahr in Bad Hönningen die Kinder beim Weihnachtsbaumschmücken. Dietmar Walter

In diesem Jahr veranstaltet die Bad Hönninger Werbegemeinschaft in Eigenregie den Weihnachtsmarkt. Vereine, das Alloheim und viele Freiwillige helfen bei den Vorbereitungen mit - allein 400 Strohballen werden verteilt.

Am Wochenende knipst Bad Hönningen wieder quasi die Weihnachtsstimmung an – und die Vorbereitungen für den Bad Hönninger Adventszauber laufen auf Hochtouren. Die ganze Innenstadt wird derzeit für den nostalgischen Weihnachtsmarkt am Wochenende festlich herausgeputzt.







