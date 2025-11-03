Jasmin Höch ist Chefin des SV Leutesdorferin ist auf dem Fußballplatz groß geworden 03.11.2025, 13:00 Uhr

i Jasmin Höch leitet den SV Grün Weiß Leutesdorf. Sie hat schon einiges auf den Weg gebracht. Sabine Nitsch

Fußball bestimmt das Leben von Jasmin Höch. Seit drei Jahren leitet sie den SV Leutesdorf. Sie ist in der 125-jährigen Vereinsgeschichte nicht nur die Jüngste im Vorstand, sondern auch die erste weibliche Vorsitzende. Auch die Familie ist dabei.

Es gibt Leute, die steif und fest behaupten, dass Jasmin Höch schon im Fußballtrikot zur Welt gekommen ist. Das gehört natürlich in den Bereich der Märchen und Legenden. Kein Märchen ist jedoch, dass die 28-jährige Leutesdorferin den Fußball lebt, wie kaum jemand sonst.







