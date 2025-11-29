Boomer-Winzer hören auf Leutesdorfer Winzern fehlen die Nachfolger Sabine Nitsch 29.11.2025, 15:00 Uhr

i Leutesdorf ist die größte Weinbaugemeinde am unteren Mittelrhein. Neun Haupterwerbswinzer gibt es hier. Bei keinem Weingut scheint aber bislang die Nachfolge gesichert zu sein. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Die Winzerhöfe in Leutesdorf haben fast alle eine jahrhundertealte Geschichte. Nachfolger aus der eigenen Familie fehlen, die Ersten haben aufgegeben. Aber: Es gibt auch neue Ideen, wie der Weinbau in der Region eine Zukunft haben kann.

Nicht nur die Weinkultur, sondern die ganze Kulturlandschaft und der Tourismus sind am rechtsrheinischen nördlichen Mittelrhein in Gefahr. Es ist zu befürchten, dass absehbar Weinlagen nicht mehr bewirtschaftet werden, Winzerhöfe aufgeben und vielleicht auch Veranstaltungen nicht mehr stattfinden.







