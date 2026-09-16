Gute Stimmung bei Dorfabend Leutesdorfer Winzerfest trotzt regenreichem Sonntag Jörg Niebergall 16.09.2026, 06:00 Uhr

i Nicht nur die Majestäten hatten beim Dorfabend noch einmal mächtig Spaß. Jörg Niebergall

Schmuddelwetter beim großen Umzug? Kein Problem: In Leutesdorf ließen sich Besucher und Winzer die Laune nicht verderben. Vier Tage Wein, Geselligkeit und neue Stände – das Dorf zeigte echtes Durchhaltevermögen.

Dreieinhalb Tage Sonne, beste Stimmung, volle Höfe und jede Menge Wein – und dann meinte es Petrus am Sonntagnachmittag plötzlich etwas zu gut mit dem Wasser. Ausgerechnet beim großen Winzerzug öffnete der Himmel seine Schleusen. Doch wer nun glaubt, die Menschen beim Leutesdorfer Winzerfest würden sich davon die Stimmung verwässern lassen, kennt die Leutesdorfer schlecht.







Artikel teilen

Artikel teilen