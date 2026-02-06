Vorauswahl für Weinprobe Leutesdorfer Winzer probierten sich durch viele Weine Creativ Picture 06.02.2026, 11:30 Uhr

i Vor-Weinprobe der Leutesdorfer Winzer Heinz-Werner Lamberz

Nach einer Pause haben sich Leutesdorfer Winzer dazu entschlossen, die öffentliche Weinprobe wieder aufleben zu lassen. Auf dem Weg zum Termin im April fand jetzt eine Vor-Weinprobe statt.

Die Leutesdorfer Winzer starten nach einer „Weinproben-Pause" wieder durch. Als Gründe für die Pause nannten die Winzer die Faktoren Personal, Umsetzung von neuen Gesetzeslagen und Terminplanung. Die Nachfrage seitens der Bevölkerung und der Gäste früherer Weinprobe ließen den Entschluss reifen, die Neuauflage der 90-jährigen Tradition der Leutesdorfer Weinprobe anzugehen.







