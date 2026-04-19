Genuss im Weindorf
Leutesdorfer Weinprobe begeistert mit neuem Konzept
Weinexperte Markus Kuckhoff (von links), Mittelrheinweinkönigin Janina Mehr sowie die neue Leutesdorfer Weinkönigin Antonia Bode
Weinexperte Markus Kuckhoff (von links), Mittelrheinweinkönigin Janina Mehr sowie die neue Leutesdorfer Weinkönigin Antonia Boden genossen sichtlich die Leutesdorfer Weinprobe.
Jörg Niebergall

Neu aufgelegt und noch persönlicher: Die Leutesdorfer Weinprobe verbindet kurzweilige Expertenbeiträge mit der Verköstigung regionaler Produkte. Weniger Plätze schaffen Nähe – ein tolles Format für Genießer.

Lesezeit 2 Minuten
Das ursprüngliche Konzept der großen Leutesdorfer Weinprobe war relativ einfach: Heimische Winzer präsentierten ihre edlen Tropfen, dazu gab es ein paar kulinarische Häppchen und gut verpackte Informationen zu den Weinen. Im Rahmenprogramm wurde ein wenig Kulturgut geboten.

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Kreis NeuwiedWeinbau

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