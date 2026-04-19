Neu aufgelegt und noch persönlicher: Die Leutesdorfer Weinprobe verbindet kurzweilige Expertenbeiträge mit der Verköstigung regionaler Produkte. Weniger Plätze schaffen Nähe – ein tolles Format für Genießer.
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Das ursprüngliche Konzept der großen Leutesdorfer Weinprobe war relativ einfach: Heimische Winzer präsentierten ihre edlen Tropfen, dazu gab es ein paar kulinarische Häppchen und gut verpackte Informationen zu den Weinen. Im Rahmenprogramm wurde ein wenig Kulturgut geboten.