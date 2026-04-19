Genuss im Weindorf Leutesdorfer Weinprobe begeistert mit neuem Konzept Jörg Niebergall 19.04.2026, 13:00 Uhr

i Weinexperte Markus Kuckhoff (von links), Mittelrheinweinkönigin Janina Mehr sowie die neue Leutesdorfer Weinkönigin Antonia Boden genossen sichtlich die Leutesdorfer Weinprobe. Jörg Niebergall

Neu aufgelegt und noch persönlicher: Die Leutesdorfer Weinprobe verbindet kurzweilige Expertenbeiträge mit der Verköstigung regionaler Produkte. Weniger Plätze schaffen Nähe – ein tolles Format für Genießer.

Das ursprüngliche Konzept der großen Leutesdorfer Weinprobe war relativ einfach: Heimische Winzer präsentierten ihre edlen Tropfen, dazu gab es ein paar kulinarische Häppchen und gut verpackte Informationen zu den Weinen. Im Rahmenprogramm wurde ein wenig Kulturgut geboten.







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