Mitte Juni musizierten Kinder der Grundschule Leutesdorf mit den Senioren des Reinwaldheims Arienheller. Nun stand ein gemeinsamer Ausflug auf dem Programm: Am 22. Juni sollte es eine Fahrt zur Straußenfarm nach Remagen geben. Die Gemeinnützige Gesellschaft für Fortschritt und Entwicklung (GGFE) des „Bares und Wahres“-Inhabers Marius Tsakonis hatte von den Aktionen der Schüler für die Senioren gehört und hat die Kosten für den Ausflug komplett übernommen.

Senioren blieben hitzebedingt zuhause

Jedoch machte das Sommerwetter kurzfristig eine Planänderung nötig. „Wegen des heißen Wetters war es nicht möglich, dass die Senioren mitfuhren, das wäre für deren Gesundheit zu riskant gewesen“, sagte Schulleiterin Bettina Kliesrath im Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe daraufhin zusammen mit dem Sponsor entschieden, aus dem gemeinsamen Ausflug einen Dankeschön-Nachmittag für das Engagement für die Kinder zu machen.

i Zwei riesige Straußenfiguren bilden das Eingangsportal zur Straußenfarm in Remagen. Andreas Winkelmann

Tsakonis holte die Kinder mit einem Firmenbus an der Schule ab und fuhr sie und einige begleitende Eltern zur Straußenfarm. 21 Kinder freuten sich, als sie an diesem heißen Sommertag das Gelände der Farm betraten. In einer Traktor-Bimmelbahn ging es über das Gelände, Strauße anfassen und gerade geschlüpfte Strauße streicheln inbegriffen. Und eine abschließende Kaffeepause für alle gab es im Hofrestaurant auch noch, bevor die Kinder wieder zurückgefahren wurden.

Sponsor unterstützt gemeinnützige Projekte in der Region

„Es war ein toller Tag und alle waren begeistert“ sagte Kliesrath, die noch einmal dem Sponsor dankte. Marius Tsakonis ist mit mehreren Bussen in Deutschland unterwegs und kauft von Privatleuten Schmuck und Edelsteine an oder gibt Expertisen dafür ab. Mit der GGFE unterstützt er gemeinnützige Projekte wie das der Leutesdorfer Grundschule.

i Mit der straußenfarmeigenen Bimmelbahn fuhren die Kinder über das Gelände, Schulleiterin Bettina Kliesrath (links) überwacht, dass alle mitkommen. Andreas Winkelmann

Deren nächste Aktion mit Senioren im Rahmen des Projektes „Die Partnerschaft eines Kindes – Ich schenke dir etwas Zeit“ wird laut Kliesrath im Herbst stattfinden, auch Weihnachten sei etwas geplant. Ein Beispiel der Leutesdorfer Grundschule, dass durchaus Schule machen könnte.