Festwagen, Fußgruppen und Musikvereine: Die Leutesdorfer verwandeln den Ort nicht nur beim Winzerzug in eine Festmeile. Im Dorf am Rhein wird der Gemeinschaftscharakter großgeschrieben.
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Wenn in Leutesdorf die Krone der Weinkönigin weitergereicht, Bacchus in Amt und Würden gebracht und wenig später ein ganzer Ort auf den Beinen ist, dann kann das nur eines bedeuten: Das Winzerfest steht an. Und die Feier bewies bei der offiziellen Eröffnung erneut, dass es um weit mehr geht als um ein gut gefülltes Weinglas.