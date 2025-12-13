Leutesdorfer Hof serviert Deftiges zum Weihnachtsfest

Das RZ-Weihnachtsmenü zum Nachkochen kommt in diesem Jahr aus dem Leutesdorfer Hof. Koch Alexander Lethen tischt Rinderkraftbrühe mit Markklößchen und Hirschgulasch mit Kartoffelknödeln und Apfelrotkohl auf. Als Dessert gibt es Zimt-Quarkkeulchen.
Das diesjährige Weihnachtsmenü unserer Zeitung kommt von Alexander Lethen, Koch im Leutesdorfer Hof. Der 38-Jährige hat sein Handwerk im früheren Landgasthof Reinhard in Straßenhaus gelernt. Seit August 2021 steht er in Leutesdorf am Herd. Sein Drei-Gänge-Menü besteht aus einer Rinderkraftbrühe mit Markklößchen, Hirschgulasch mit Kartoffelknödeln und Apfelrotkohl und zum Abschluss Zimt-Quarkkeulchen mit karamellisierten Apfelspalten.