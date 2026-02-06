Im Kreis Neuwied hat es schon zahlreiche Schauplätze für Filmproduktionen gegeben. Einer davon war der Leyscher Hof in Leutesdorf. Unsere Zeitung ließ die Wirtin noch einmal aus dem Nähkästchen plaudern.
Lesezeit 3 Minuten
Warum die so beliebte Fernsehserie „MS Franziska“ Ende der 70er-Jahre in Leutesdorf und nicht in Unkel gedreht wurde? Warum in den Weinkrügen bei der SAT1-Aufzeichnung von „Darum ist es am Rhein so schön“ wirklich Wein und kein Apfelsaft war? Und warum im Saal bei der ARD-Serie „Bonn“ mit einer Rauchmaschine so kräftig nachgeholfen wurde?