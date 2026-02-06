Leyscher Hof als Filmkulisse Leutesdorfer Gastronomin verwöhnte Komparsen mit Wein Jörg Niebergall 06.02.2026, 17:00 Uhr

i Bei den Erzählungen von Carla Maur-Tencic werden Erinnerungen wach. Jörg Niebergall

Im Kreis Neuwied hat es schon zahlreiche Schauplätze für Filmproduktionen gegeben. Einer davon war der Leyscher Hof in Leutesdorf. Unsere Zeitung ließ die Wirtin noch einmal aus dem Nähkästchen plaudern.

Warum die so beliebte Fernsehserie „MS Franziska“ Ende der 70er-Jahre in Leutesdorf und nicht in Unkel gedreht wurde? Warum in den Weinkrügen bei der SAT1-Aufzeichnung von „Darum ist es am Rhein so schön“ wirklich Wein und kein Apfelsaft war? Und warum im Saal bei der ARD-Serie „Bonn“ mit einer Rauchmaschine so kräftig nachgeholfen wurde?







