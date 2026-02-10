Ein Filmdrehort im Kreis
Leutesdorfer Familie Selt lebte im Haus „MS Franziska“
Ein Schild an einer Hausfassade in Leutesdorf erinnert an den Drehort der TV-Serie "MS Franziska".
Jörg Niebergall

Der Leysche Hof in Leutesdorf war in den 70er-Jahren Drehort für die beliebte Fernsehserie „MS Franziska“. Schauspieler Paul Dahlke wohnte in einem Haus am Rheinufer mit der Nummer 20, in dem er sich wohlgefühlt haben soll. Wir waren auf Spurensuche.

Wer heute in Leutesdorf am Rhein spazieren geht, der stößt unwillkürlich auf das Haus mit der Nummer 20. Es war im Jahr 1977, als dort Schauspiellegende Paul Dahlke (80, gestorben 1984) nicht nur ein und ausging, für die Dreharbeiten der achtteiligen ARD-Serie „MS Franziska“ durfte es sich Dahlke sogar in der Badewanne bequem machen.

