Dass Kirche und Wein eine gute Partnerschaft eingehen können, zeigen die Leutesdorfer bei ihrer traditionellen Frühjahrswallfahrt. Die zog auch an diesem Ostermontag viele Gäste von der linken und der rechten Rheinseite an.

Den eigentlichen Sinn des Emmausgang s, der Frühlingswallfahrt mit Kirche und Wein, erklärte am Ostermontag, 21. April, Pfarrer Magnus Ifedikwa während des Hochamtes in der Pfarrkirche St. Laurentius in Leutesdorf: „Alle Menschen suchen den Kontakt zum anderen, auf dem Weg gibt es gute Gespräche, wir gehen Christus entgegen, egal in welcher Form.“ All das sei ein Zeugnis des Glaubens und der Tradition, so der Leutesdorfer Pfarrer weiter. Ein Höhepunkt am Ostermontag war das Orgelkonzert in der Kirche, bei dem Organistin Elfie Hubert zeigte, was in der vor Jahren renovierten Stumm-Orgel für eine Stimmgewalt steckt.

i Zu Beginn des Emmausgangs in Leutesdorf erläuterte Pfarrer Magnus Ifedikwa im Hochamt den Hintergrund. Heinz-Werner Lamberz

Nach dem festlichen Hochamt strömten die Menschen in die Weingüter Gotthard Emmerich, Rudolf Hugemann und Hans Mehren, um dort einige Stunden der Gemeinsamkeit am Ostermontag zu verbringen. Ein besonderer Höhepunkt war es wieder, dass der Verschönerungsverein Leutesdorf und die Weinmajestäten mit Weinkönigin Lea II. und den Weinprinzessinnen Madeleine und Chantale die Gäste, die von der gegenüberliegenden Rheinseite anreisen, mit Musik, einem herzlichen Willkommensgruß und einem guten Tropfen Leutesdorf Wein am Steiger der Rheinschifffahrt abholten. Flankiert und unterstützt wurden sie dabei von Bacchus Florian, der Begleitung Nina und Martin und der Tanzgruppe der Stadtsoldaten Andernach.

i Die Weinmajestäten und die Tanzgruppe der Stadtsoldaten Andernach begrüßten die Gäste am Rheinufer. Heinz-Werner Lamberz

Leider war das Wetter in diesem Jahr so durchwachsen, das niemand den besten Platz in den Weingütern und Gastronomiebetrieben erwischen konnte. Dennoch herrschten überall Frohsinn und Gemeinsamkeit, und der gute Tropfen der Leutesdorfer Winzer nebst der ebenso guten Küche versüßten den vielen Gästen den Tag.

i Drehorgelspieler Otto aus Neuwied spielte für die Gäste des Weingutes Rudolf Hugemann. Heinz-Werner Lamberz

Der Verschönerungsverein zeigte sich glücklich, dass die Tradition des Emmausganges, die in den 1960er-Jahren zunächst eingestellt wurde, vor rund 20 Jahren vom damaligen Ortsbürgermeister Erich Schneider wiederbelebt wurde und die Weingüter und Gastronomie Betriebe dadurch in ihrer Arbeit wieder unterstützt werden.