Die Leutesdorfer IG gegen Bahnlärm hat sich neu aufgestellt und den Einsatz für mehr Lärmschutz und mehr Sicherheit auf die Bürgermeisterebene gehoben. In Kooperation mit der Bürgerinitiative „WIR gegen Bahnlärm“ soll, ein Netzwerk entstehen.
Still geworden ist es um die IG gegen Bahnlärm und Erschütterung Leutesdorf. Die Ruhe täuscht jedoch. Die Interessengemeinschaft, die sich 1996 gründete, hat sich neu aufgestellt, weil man befürchtet, dass es nach der rechtsrheinischen Generalsanierung, der Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden ein sehr lautes Erwachen gibt.