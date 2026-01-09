Das steht 2026 an Leutesdorf will Tempo 30 im ersten Quartal umsetzen Sabine Nitsch 09.01.2026, 11:00 Uhr

i Die B42 zwischen Neuwied und Linz führt mitten durch die Ortsgemeinde Leutesdorf. Hier soll im Frühjahr die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Jörg Niebergall

Die Höchstgeschwindigkeit auf der B42 in Leutesdorf soll gesenkt werden. Die Generalsanierung der Deutschen Bahn sieht man als Herausforderung für Pendler und Schüler. Die große Leutesdorfer Weinprobe findet nach mehrjähriger Pause wieder statt.

Die gemeindlichen Finanzen, der innerörtliche Verkehr, Bahnlärm und diverse Bauvorhaben stehen in Leutesdorf auf der Agenda, wie Ortsbürgermeister Markus Konitzer die To-do-Liste für 2026 umreißt. „Das Jahr 2025 war bis Juni durch eine lange Durststrecke gekennzeichnet, in der wir nur die zwingend erforderlichen Ausgaben tätigen konnten, da zunächst kein genehmigter Haushalt vorlag“, startete er seinen Ausblick aufs neue Jahr mit einer kurzen ...







