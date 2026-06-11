Ende 2025 vom Ortsgemeinderat beschlossen, deutet ein halbes Jahr später immer noch nichts auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone auf der B42 im Ortskern von Leutesdorf hin. Unsere Zeitung hat Ortsbürgermeister Markus Konitzer gefragt, woran es hakt.
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Vor einem halben Jahr hat der Ortsgemeinderat von Leutesdorf aus Lärmschutzgründen eine Tempo-30-Zone für die Ortsdurchfahrt beschlossen. Doch bis heute ist auf der B42 im Ortskern nichts passiert. Nach wie vor dürfen Fahrzeuge mit Tempo 50 mitten durch das Weindorf fahren.