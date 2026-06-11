Leben und Arbeiten an der B42
Leutesdorf wartet seit sechs Monaten auf Tempo-30-Zone
Noch dürfen Fahrzeuge mit Tempo 50 auf der B42 durch den Ortskern von Leutesdorf fahren. Die vom Ortsgemeinderat im Dezember 202
Noch dürfen Fahrzeuge mit Tempo 50 auf der B42 durch den Ortskern von Leutesdorf fahren. Die vom Ortsgemeinderat im Dezember 2025 beschlossene Tempo-30-Zone aus Lärmschutzgründen soll in den kommenden Wochen von den Verkehrsbehörden innerorts endlich umgesetzt werden.
Daniel Dresen

Ende 2025 vom Ortsgemeinderat beschlossen, deutet ein halbes Jahr später immer noch nichts auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone auf der B42 im Ortskern von Leutesdorf hin. Unsere Zeitung hat Ortsbürgermeister Markus Konitzer gefragt, woran es hakt.

Lesezeit 3 Minuten
Vor einem halben Jahr hat der Ortsgemeinderat von Leutesdorf aus Lärmschutzgründen eine Tempo-30-Zone für die Ortsdurchfahrt beschlossen. Doch bis heute ist auf der B42 im Ortskern nichts passiert. Nach wie vor dürfen Fahrzeuge mit Tempo 50 mitten durch das Weindorf fahren.

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