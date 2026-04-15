Was haben Weinsteigwinzer vor?
Leutesdorf lockt mit Weinerlebnis, Winzerfest und mehr
Das Foto entstand bei der bisher letzten großen Weinprobe im Jahr 2022. Die Neuauflage erfolgt am Samstag, 18. April.
Das Foto entstand bei der bisher letzten großen Weinprobe im Jahr 2022. Die Neuauflage erfolgt am Samstag, 18. April.
Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Leutesdorf und Wein – das gehört einfach zusammen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Weinsteigwinzer in Sachen Veranstaltungskalender für das Weindorf eine große Rolle spielen.

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Wenn in Leutesdorf gefeiert wird, dann gehört ein edler Tropfen einfach dazu. Und gefeiert wird in dem Weindorf am Mittelrhein außer im Ferienmonat Juli eigentlich monatlich, vom Emmausgang im April bis hin zum Winzerfest im September. Wie schon seit Jahren, sind es dann meist die Weinsteigwinzer, die für Planung, Organisation und natürlich auch für den edlen Tropfen sorgen.

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