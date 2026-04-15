Leutesdorf und Wein – das gehört einfach zusammen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Weinsteigwinzer in Sachen Veranstaltungskalender für das Weindorf eine große Rolle spielen.
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Wenn in Leutesdorf gefeiert wird, dann gehört ein edler Tropfen einfach dazu. Und gefeiert wird in dem Weindorf am Mittelrhein außer im Ferienmonat Juli eigentlich monatlich, vom Emmausgang im April bis hin zum Winzerfest im September. Wie schon seit Jahren, sind es dann meist die Weinsteigwinzer, die für Planung, Organisation und natürlich auch für den edlen Tropfen sorgen.