Mit Sorgfalt und Mut ans Werk: In Leubsdorf rettet ein Zimmermeister und Restaurator historische Gebäude vor dem Verfall. Ein Blick auf die Restaurationskunst, die Gebäude und Geschichten in der Region bewahrt.
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Christian Schneider ist Zimmermeister und geprüfter Restaurator im Zimmererhandwerk. Er steht an einem Stapel mit alten Fachwerkbalken, als unsere Zeitung ihn in seinem Betrieb in Leubsdorf trifft. „Die sind über 200 Jahre alt. Und wenn sie gereinigt und geprüft sind, können sie wieder verbaut werden, und dann halten sie vielleicht wieder so lange“, sagt der 40-Jährige.