Einsatz im Schloss Arenfels
Leubsdorfer Zimmermeister rettet historische Bauten
Zimmermeister Christian Schneider saniert und restauriert auch mit altem Holz. Dafür braucht es Vorräte, die er in seiner Halle
Zimmermeister Christian Schneider saniert und restauriert auch mit altem Holz. Dafür braucht es Vorräte, die er in seiner Halle lagert.
Andreas Winkelmann

Mit Sorgfalt und Mut ans Werk: In Leubsdorf rettet ein Zimmermeister und Restaurator historische Gebäude vor dem Verfall. Ein Blick auf die Restaurationskunst, die Gebäude und Geschichten in der Region bewahrt.

Lesezeit 3 Minuten
Christian Schneider ist Zimmermeister und geprüfter Restaurator im Zimmererhandwerk. Er steht an einem Stapel mit alten Fachwerkbalken, als unsere Zeitung ihn in seinem Betrieb in Leubsdorf trifft. „Die sind über 200 Jahre alt. Und wenn sie gereinigt und geprüft sind, können sie wieder verbaut werden, und dann halten sie vielleicht wieder so lange“, sagt der 40-Jährige.

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