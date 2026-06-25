Abrissparty für Grundschule Leubsdorfer nehmen Abschied – und Erinnerungen mit Andreas Winkelmann 25.06.2026, 16:00 Uhr

i Ein Mal an die Wände malen - bei einer Abrissparty geht das. Andreas Winkelmann

Viele Leubsdorfer haben auch die Grundschule im Ort besucht. Viele haben Erinnerungen an das Gebäude, die sie jetzt bei der Abrissparty noch einmal auffrischten. Das ist aber kein Beinbruch, schließlich freuen sich alle auf eine neue Schule.

Die Grundschule Leubsdorf ist ein typischer Boomer: Sie ist 1964 eingeweiht worden. Unzählige Leubsdorfer haben dort die ersten vier Jahre ihrer Schulzeit verbracht. Seit einigen Jahren auch die Dattenberger. Nun geht das Gebäude mit der Sporthalle im einstigen Öltank-Raum in den Ruhestand.







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