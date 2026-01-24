Blick auf 2026
Leubsdorf muss große Projekte stemmen
Die Leubsdorfer Grundschule wird abgerissen.
Abriss und Neubau der Grundschule von Leubsdorf beginnen im Sommer. Auch der Bauhof muss erweitert werden. Bürger wollen sich dabei einbringen. Ortsbürgermeister Heiko Glätzner wünscht sich endlich eine bessere Finanzausstattung durch das Land.

In Leubsdorf stehen im Jahr 2026 gleich mehrere Bauvorhaben an. „Im ersten Quartal wird mit der Erweiterung des Leubsdorfer Bauhofs begonnen – ein Projekt, bei dessen Umsetzung viele Leubsdorfer mitwirken wollen, was mich sehr freut“, umreißt Ortsbürgermeister Heiko Glätzner, was in diesem Jahr in Leubsdorf auf der Agenda steht.

