Sanierung rechte Rheinschiene
Leubsdorf hofft nach Bahnbaustelle auf bessere Taktung 
Stephan Faßhauer (von links), Leiter des Bauhofs der Ortsgemeinde Leubsdorf, Ortsbürgermeister Heiko Glätzner und Tamino Hahn, P
Stephan Faßhauer (von links), Leiter des Bauhofs der Ortsgemeinde Leubsdorf, Ortsbürgermeister Heiko Glätzner und Tamino Hahn, Projektleiter der Deutschen Bahn, auf der Bahnbaustelle in Leubsdorf.
Daniel Dresen

Schon im Frühjahr hat sich in Leubsdorf angedeutet, dass hier etwas Großes passiert: Nun ist die Sanierung des Bahnhaltepunkts anlässlich der Sanierung der rechten Rheinschiene seit eineinhalb Monaten offiziell im Gange – Zeit für ein erstes Fazit.

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Autofahrer, die regelmäßig auf der B42 an Leubsdorf vorbeifahren, haben bereits lange vor dem offiziellen Start der Generalsanierung der rechten Rheinschiene am 10. Juli beobachtet, dass am dortigen Bahnhaltepunkt im wahrsten Sinne des Wortes kein Stein auf dem anderen bleibt.
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