Der SV Leubsdorf baut oberhalb des Friedhofs einen Dirttrack für Mountainbiker. Anfang Oktober soll die Buckelpiste in Erdbauweise bereits fertig sein. Die circa 52.000 Euro teure Freizeitanlage wird zum Großteil durch Leader-Fördermittel finanziert.
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Riesige aufgeschüttete Hügel abgetragenen Erdmaterials deuten bereits darauf hin, dass auf einem Privatgrundstück oberhalb des neuen Friedhofs in Leubsdorf etwas Besonderes entsteht. Der SV Leubsdorf hat dieses Gelände in der Verlängerung der Anton-Schneider-Straße gepachtet, um dort einen Fahrradparcours mit Hügeln und Steilkurven in Erdbauweise zu errichten.