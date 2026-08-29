Ab Anfang Oktober fertig Leubsdorf bekommt einen Dirttrack für Mountainbiker Daniel Dresen 29.08.2026, 15:00 Uhr

i Oberhalb des neuen Friedhofs in Leubsdorf entsteht bis Anfang Oktober ein Dirttrack für Mountainbiker. Die Initiatoren Anna Dolores Kämmer und Christian Nöthen (rechts) freuen sich auf die Freizeitanlage. Ortsbürgermeister Heiko Glätzner (2. von rechts) und Stephan Faßhauer (links), Leiter des Bauhofs, unterstützen das Projekt. Daniel Dresen

Der SV Leubsdorf baut oberhalb des Friedhofs einen Dirttrack für Mountainbiker. Anfang Oktober soll die Buckelpiste in Erdbauweise bereits fertig sein. Die circa 52.000 Euro teure Freizeitanlage wird zum Großteil durch Leader-Fördermittel finanziert.

Riesige aufgeschüttete Hügel abgetragenen Erdmaterials deuten bereits darauf hin, dass auf einem Privatgrundstück oberhalb des neuen Friedhofs in Leubsdorf etwas Besonderes entsteht. Der SV Leubsdorf hat dieses Gelände in der Verlängerung der Anton-Schneider-Straße gepachtet, um dort einen Fahrradparcours mit Hügeln und Steilkurven in Erdbauweise zu errichten.







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