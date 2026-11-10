Letzte Aktion in Döttesfeld
Letztes Trabi-Treffen verspricht besonderen Abschied
Steffen Hennig, Organisator des Trabant- und IFA-Treffens in Döttesfeld, schwelgt bis heute in Ostalgie.
Steffen Hennig, Organisator des Trabant- und IFA-Treffens in Döttesfeld, schwelgt bis heute in Ostalgie.
Marvin Conradi

Nostalgie und Zweitaktklang in Döttesfeld: Zum letzten Mal treffen sich Trabi-Fans im nächsten Jahr im Westerwald, tauschen Geschichten aus und feiern ihre Klassiker. Ein emotionaler Abschied, der Erinnerungen weckt.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Motoren knattern und der typische Geruch von Zweitaktgemisch in der Luft liegt, ist Steffen Hennig in seinem Element. Der 58-Jährige ist ein leidenschaftlicher Trabi- und IFA-Fan. Geboren wurde Hennig in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Die Begeisterung für Trabant, Wartburg und andere Fahrzeuge ist geblieben – ebenso der Wunsch, Menschen zusammenzubringen, die diese Leidenschaft teilen.
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