Letzte Aktion in Döttesfeld Letztes Trabi-Treffen verspricht besonderen Abschied Marvin Conradi 10.11.2026, 15:00 Uhr

i Steffen Hennig, Organisator des Trabant- und IFA-Treffens in Döttesfeld, schwelgt bis heute in Ostalgie. Marvin Conradi

Nostalgie und Zweitaktklang in Döttesfeld: Zum letzten Mal treffen sich Trabi-Fans im nächsten Jahr im Westerwald, tauschen Geschichten aus und feiern ihre Klassiker. Ein emotionaler Abschied, der Erinnerungen weckt.

Wenn die Motoren knattern und der typische Geruch von Zweitaktgemisch in der Luft liegt, ist Steffen Hennig in seinem Element. Der 58-Jährige ist ein leidenschaftlicher Trabi- und IFA-Fan. Geboren wurde Hennig in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Die Begeisterung für Trabant, Wartburg und andere Fahrzeuge ist geblieben – ebenso der Wunsch, Menschen zusammenzubringen, die diese Leidenschaft teilen.







Artikel teilen

Artikel teilen