Im November wurde die Behelfsbrücke über den Holzbach in Puderbach installiert, die Konstruktion steht für den Verkehr bereit. Unsere Zeitung hat den LBM gefragt, wie es nun mit dem Ersatzneubau der Holzbachbrücke weitergeht.
Lesezeit 2 Minuten
Der Ersatzneubau der Holzbachbrücke und der im Ort geplante Kreisel beschäftigen die Puderbacher seit einiger Zeit. Im November hatte das THW eine mobile Behelfsbrücke installiert, damit Ober- und Unterdorf nicht über Monate voneinander abgeschnitten sind.