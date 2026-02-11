Baustelle in Puderbach Letzte Schritte vor dem Bau der Holzbachbrücke Justin Buchinger 11.02.2026, 11:00 Uhr

i Im November installierte das THW eine Behelfsbrücke in Puderbach. Damit sind Ober- und Unterdorf auch während dem Ersatzneubau der Holzbachbrücke nicht getrennt. Lars Tenorth

Im November wurde die Behelfsbrücke über den Holzbach in Puderbach installiert, die Konstruktion steht für den Verkehr bereit. Unsere Zeitung hat den LBM gefragt, wie es nun mit dem Ersatzneubau der Holzbachbrücke weitergeht.

Der Ersatzneubau der Holzbachbrücke und der im Ort geplante Kreisel beschäftigen die Puderbacher seit einiger Zeit. Im November hatte das THW eine mobile Behelfsbrücke installiert, damit Ober- und Unterdorf nicht über Monate voneinander abgeschnitten sind.







