Baustelle in Puderbach
Letzte Schritte vor dem Bau der Holzbachbrücke
Im November installierte das THW eine Behelfsbrücke in Puderbach. Damit sind Ober- und Unterdorf auch während dem Ersatzneubau der Holzbachbrücke nicht getrennt.
Lars Tenorth

Im November wurde die Behelfsbrücke über den Holzbach in Puderbach installiert, die Konstruktion steht für den Verkehr bereit. Unsere Zeitung hat den LBM gefragt, wie es nun mit dem Ersatzneubau der Holzbachbrücke weitergeht. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Ersatzneubau der Holzbachbrücke und der im Ort geplante Kreisel beschäftigen die Puderbacher seit einiger Zeit. Im November hatte das THW eine mobile Behelfsbrücke installiert, damit Ober- und Unterdorf nicht über Monate voneinander abgeschnitten sind.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

