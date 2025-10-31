Ruheforst in Bad Hönningen Letzte Ruhe im idyllischen Wald unter Bäumen 31.10.2025, 06:00 Uhr

i Im neuen Ruheforst sucht man vergeblich nach einer Trauerhalle. Die Verabschiedung findet unter freiem Himmel statt. Sabine Nitsch

Der Ruheforst im Wald bei Girgenrath wird bereits gut angenommen, obwohl er - offiziell zumindest - noch nicht eingeweiht ist. Eine Beerdigung in der Natur ist für viele attraktiv, auch weil die Grabpflege entfällt.

Die offizielle Einweihung des neuen Ruheforstes im Bad Hönninger Ortsteil Girgenrath ist für März geplant. „Wir wollen, dass bis dahin wirklich alles perfekt ist und auch das neue Kreuz im Andachtsbereich steht“, sagt Horst Bamberg. Bis dahin sei noch einiges auf der 1,2 Hektar große Begräbnisstätte zu tun, auch wenn Holzbänke und Müllereimer schon stehen und der Parkplatz geschottert ist.







