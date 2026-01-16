Abschied in Neuwied Letzte Aktion der Destille: Hilfe für den Wünschewagen Rainer Claaßen 16.01.2026, 19:00 Uhr

i Die Spende der Destille und ihrer Gäste kommt dem "Wünschewagen" zugute, mit dem Sterbenden eine Wunschreise ermöglicht wird. Im Bild: Manuela Stebel und Ansgar Balkenhohl vom Arbeiter-Samariter-Bund (ganz links und rechts) mit Lothar und Ulli Werner, frühere Wirte der Destille (Mitte). Rainer Claaßen

Die Neuwieder „Destille Ewig Jung“ ist mittlerweile schon in neuen Händen, die bisherigen Wirte haben zu ihrem Ausstand aber noch mal Spenden gesammelt. Ziel des unterstützten „Wünschewagens“: Todkranken ihren letzten Wunsch zu erfüllen.

Als das Ehepaar Ulli und Lothar Werner sich entschied, ihre Zeit als Gastwirte in der Neuwieder „Destille Ewig Jung“ zu beenden, war klar, dass sie den Abschied erneut mit einer Aktion für einen guten Zweck begleiten würden. Zunächst bei einem dafür angesetzten Abend und noch einmal bei dem Ausstand der beiden wurde fleißig gesammelt, insgesamt brachten die Gäste einen Betrag von 1200 Euro zusammen.







