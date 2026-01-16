Die Neuwieder „Destille Ewig Jung“ ist mittlerweile schon in neuen Händen, die bisherigen Wirte haben zu ihrem Ausstand aber noch mal Spenden gesammelt. Ziel des unterstützten „Wünschewagens“: Todkranken ihren letzten Wunsch zu erfüllen.
Lesezeit 2 Minuten
Als das Ehepaar Ulli und Lothar Werner sich entschied, ihre Zeit als Gastwirte in der Neuwieder „Destille Ewig Jung“ zu beenden, war klar, dass sie den Abschied erneut mit einer Aktion für einen guten Zweck begleiten würden. Zunächst bei einem dafür angesetzten Abend und noch einmal bei dem Ausstand der beiden wurde fleißig gesammelt, insgesamt brachten die Gäste einen Betrag von 1200 Euro zusammen.