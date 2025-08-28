Mit individuellen Lernkonzepten zum Erfolg, das ist das Rezept der Waldorfschule in Neuwied, die vom 1. bis 6. September ihren 40. Geburtstag feiert. Über die Anfänge der Schule und die Herausforderungen erzählt Geschäftsführerin Nicole Gomber.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand: So lautet das Motto der Waldorfschule Neuwied, die in diesem Monat auf ein ganz besonderes Ereignis zurückblicken kann, denn vor 40 Jahren wurde die Schule in der Deichstadt gegründet. Diesen runden Geburtstag, der vom 1. bis 6. September mit einer Festwoche gefeiert wird, nimmt auch Geschäftsführerin Nicole Gomber zum Anlass, um positiv in die Zukunft zu schauen – und gleichzeitig zurückzublicken auf eine Zeit, in der die Neuwieder Waldorfpädagogik noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckte.

Standortsuche war schwierig

Noch gut erinnert sich Gomber an die Anfänge, als die Schulinitiatorin Irmgard Plitt mit einem kleinen Kreis von Gründungswilligen regelmäßige Treffen organisierte, um Interessierte über die Waldorfpädagogik zu informieren. „Jeder war gleichberechtigt und konnte erleben, wie seine persönliche Meinung das große Ganze mittrug“, beschreibt Gomber die ersten Treffen, die nicht zuletzt das Ziel verfolgten, einen geeigneten Standort für eine Waldorfschule zu finden – und das war kein einfaches Unterfangen.

Nachdem sich alte Schlösser, stillgelegte Fabriken oder unbebaute Grundstücke zwischen Plaidt und Koblenz als ungeeignet herausstellten, fiel die Entscheidung schließlich auf Neuwied und den Stadtteil Block, wo die Initiatoren sofort Unterstützung fanden. „In der Stadt der Schulen halfen besonders der damalige Oberbürgermeister Karl-Heinz Schmelzer und der Beigeordnete Dieter Rollepatz, die stets offen, hilfsbereit und verständnisvoll waren“, erinnert sich Gomber, die bis heute auf die gute Kooperation mit der Stadt zählen kann.

Aus 155 Schülern sind 400 geworden

Schon zu Beginn zeigte sich: Die Neuwieder schätzen das individuelle Lehrkonzept der Waldorfschule, die auf die Pädagogik Rudolf Steiners zurückgeht und das Kind mit seinen persönlichen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. „Am 19. August 1985 hat die Schule mit 155 Schülern, verteilt auf fünf Klassen, ihre Arbeit aufgenommen”, sagt die Geschäftsführerin. Heute lernen 400 Jungen und Mädchen in 13 Klassen und können je nach Wunsch die Berufsreife, Mittlere Reife, das Fachabitur oder die Allgemeine Hochschulreife erreichen. Auch die Anzahl der Mitarbeiter ist seit der Gründung stetig angewachsen. Waren es 1985 nur fünf Klassenlehrer, sieben Fachlehrer, eine Sekretariatskraft und ein Hausmeister, sorgen heute rund 80 Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf des Schulalltags.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, und so musste sich auch die Waldorfschule einigen Herausforderungen stellen. Die wohl größte war der Wiederaufbau, nachdem 2015 das Hauptgebäude durch einen Großbrand zerstört worden war. Aber man ließ sich nicht entmutigen. Seit 2017 bietet das neue Gebäude zusätzliche Möglichkeiten der Begegnung von Schülern, Mitarbeitern und Gremien.

Mit Tanzkunst bis nach Brasilien

Doch der Neubau war nicht der einzige Höhepunkt in 40 Jahren Schulgeschichte: Auch die Aufnahme des Ganztagsschulbetriebs 2006, die Kooperation mit dem Landesmusikgymnasium, die Erweiterung der Schule durch den Mensabau sowie Eurythmieaufführungen, die bis nach Brasilien führten, sind Momente, die die vergangenen Jahre zu etwas Besonderem machen.

„Ich wünsche mir weiterhin tatkräftige Lehrer, Eltern und Mitarbeitende, die die Zukunft aller Waldorfschulen mittragen und umsetzen.“

Geschäftsführerin Nicole Gomber

Die nun bevorstehende Festwoche steht unter dem Leitgedanken „Schule der Zukunft“. Das spiegelt auch die kommenden Ziele der Schule wider. „Ich wünsche mir weiterhin tatkräftige Lehrer, Eltern und Mitarbeitende, die die Zukunft aller Waldorfschulen mittragen und umsetzen“, sagt Gomber. Der pädagogische Impuls Rudolf Steiners wird dabei stets im Mittelpunkt stehen und sich auch wie ein roter Faden durch die Festwoche ziehen. Auf dem Plan stehen Vorträge von Stefan von Löwensprung (ehemaliger Arzt der Weleda AG) und Johannes Stüttgen (Künstler, Autor und ehemaliger Meisterschüler von Joseph Beuys), ein Dialogforum zum Thema „Schule der Zukunft“ und ein großes Fest mit Staatssekretärin Bettina Brück, Bürgermeister Peter Jung und Gerald Häfner.