Junge Vereinsvorsitzende Leonie Pütz belebt den Karneval in Verscheid neu Jörg Niebergall 21.12.2025, 11:05 Uhr

i Die Karnevalisten in Verscheid, Hochscheid, Siebenmorgen und Nassen setzen auf junge Talente – zum Beispiel die Vereinsvorsitzende Leonie Pütz. Jörg Niebergall

Schon mit 21 Jahren wurde Leonie Pütz zweite Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft „Mir hale Pool“ Verscheid. Ihr Engagement sprach für sich: Heute führt sie den Verein als Vorsitzende – und übernimmt zum Beispiel die Suche nach dem Prinzenpaar.

Seitdem sich Leonie Pütz im Alter von 15 Jahren der Prinzengarde der Karnevalsgesellschaft „Mir hale Pool“ Verscheid anschloss, kann sie sich ein Leben ohne die fünfte Jahreszeit kaum noch vorstellen. Bühnenpräsenz, Gardetanz und regelmäßige Übungsstunden waren dabei jedoch nur der Einstieg in ein weitreichendes ehrenamtliches Engagement innerhalb der Karnevalsgesellschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen