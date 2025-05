Leo XIV. kommt bei Neuwieder Kirchenvertretern gut an

Die Erwartungen an den neuen Papst waren auch im Kreis Neuwied groß. Vertreter der katholischen Kirche zeigen sich im Gespräch mit unserer Zeitung erfreut und teils überrascht vom Ausgang des Konklaves.

Der vierte Wahlgang beim Konklave in der Sixtinischen Kapelle hat die Entscheidung gebracht: Weißer Rauch stieg für den frisch gewählten Papst Leo XIV. in den römischen Abendhimmel auf. Unsere Zeitung fragte daraufhin bei Vertretern der katholischen Kirche im Kreis Neuwied nach, wie sie mit dem neuen Pontifex leben können.

„Er scheint ein offener Mensch zu sein. Und ich glaube auch, dass er glaubwürdig ist.“

Pfarrer Christian Scheinost, Neuwied

Der Neuwieder Pfarrer Christian Scheinost verfolgte – wie so viele – den ersten Auftritt von Papst Leo live am TV-Gerät mit. Sein erster Eindruck vom neuen Pontifex: „Er scheint ein offener Mensch zu sein. Und ich glaube auch, dass er glaubwürdig ist.“ Aber Scheinost warte zunächst mal ab, bis sich Weiteres vom Wesen des Papstes offenbart.

Davon abgesehen sieht der Pfarrer beim Oberhaupt der katholischen Kirche durchaus auch die diplomatischen Fähigkeiten, die es brauche, um sich den Konflikten auf der Welt stellen zu können. Genau das war auch einer der Wünsche, die Pfarrer Scheinost vor der Papstwahl gegenüber unserer Zeitung äußerte. Und: „Mich hat sehr fasziniert, dass er es als eine wichtige Aufgabe ansieht, jeden Menschen bedingungslos zu lieben.“ Nicht minder beeindruckt zeigt er sich von Papst Leo, der den Frieden vorn anstellte.

„Ich hätte nicht vor Freitag damit gerechnet, habe auch die Meldung zunächst gar nicht mitbekommen.“

Pfarrer Marco Hartmann wurde vom Tempo der Kardinäle im Konklave überrascht.

„Überrascht“ vom frühen Zeitpunkt der Wahl Leos zeigt sich Pfarrer Marco Hartmann, Pfarreiengemeinschaft Waldbreitbach-Kurtscheid: „Ich hätte nicht vor Freitag damit gerechnet, habe auch die Meldung zunächst gar nicht mitbekommen.“ Kardinal Robert Prevost war Hartmann vorher nicht bekannt: „Papst Leo XIV., ein Name, den ich mit einem starken Willen verbinde, ist noch recht jung, hat bereits unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen als Priester, Missionar, Generaloberer, Bischof und Kurienkardinal sammeln können und ist – ich hoffe es sehr – vielleicht wirklich ein Geschenk für die Kirche.“

„Ich hoffe, dass er gute Mitstreiter findet und die Kirche in eine gute Zukunft führt.“

Pfarrer Lothar Anhalt, Pfarreiengemeinschaft Linz

Hartmann ruft zum gemeinsamen Beten auf, „dass der Papst die erforderlichen Kräfte und die Weisheit für dieses Amt von Gott erhält“. Der Pfarrer erinnert zudem daran, der Namensvorgänger Leo XIII. der Papst war, der im Amt am ältesten wurde: 93 Jahre.

Pastor Lothar Anhalt, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Linz ging es ebenso wie Hartmann: „Ich war überrascht, dass die Wahl so schnell erfolgte und erstaunt darüber, dass ein Amerikaner gewählt wurde. Er ist ein beschriebenes Blatt und wirkt auf mich sympathisch.“ Aber Anhalt möchte keine Stunde mit ihm tauschen. Leo habe eine große Bürde übernommen. Ein Amt, das große Herausforderungen mit sich bringe. „Ich hoffe, dass er gute Mitstreiter findet und die Kirche in eine gute Zukunft führt.“ Anhalt findet es bemerkenswert, dass der Papst seit Jahren eine eigene Facebook-Seite hat. „Er ist offensichtlich ein Papst, der in der modernen Welt angekommen ist und das Werk von Franziskus fortführen kann.“

„Wir haben noch vor Pfingsten ein Geschenk bekommen.“

Pfarrer Pater Magnus Ifedikwa von der Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen-Rheinbrohl

„Mit großer freude“ hat Pfarrer Pater Magnus Ifedikwa von der Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen-Rheinbrohl die Wahl aufgenommen. „Diese Papstwahl ist eine Überraschung und ein Geschenk. Er ist ein Mann aus dem Hintergrund, den man als Kandidat kaum wahrgenommen hatte“, sagt er. Für Ifedikwa ist die Wahl auch ein Zeichen, dass der Heilige Geist noch wirkt: „Er schaut, was die Kirche wirklich braucht. Diese Wahl war von oben gelenkt. Wir haben noch vor Pfingsten ein Geschenk bekommen.“