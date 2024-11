Nach Umzug ins Schloss Leiter der Landesmusikakademie in Engers zieht Bilanz 29.11.2024, 14:00 Uhr

i Ein neues Beleuchtungskonzept ist für den Gartensaal von Schloss Engers geplant, das den Raum neu in Szene setzt, zeigt Rolf Ehlers, Leiter der Landesmusikakademie. Maja Wagener

Die Insolvenz der Schloss Engers Betriebs-GmbH hat einiges durcheinandergewirbelt. Nun gehören der Landesmusikakademie die unteren Räume und seit einem Jahr auch das Gästehaus. Was hat sich dadurch verändert? Leiter Rolf Ehlers gibt Antwort.

Seit 21 Jahren gibt es die Landesmusikakademie in Engers, seit einer Dekade ist Rolf Ehlers deren Leiter. In diesen zehn Jahren hat der Tenor allerhand erlebt. Zuletzt hat die Insolvenz der Schloss Engers Betriebs-GmbH 2022 auch die Verantwortlichen im musikalischen Fort- und Weiterbildungszentrum in Atem gehalten – und einige Veränderungen nach sich gezogen.

