Redaktionsgespräch zur OB-Wahl Legt das erste Hotelschiff schon 2025 in Neuwied an? 11.02.2025, 19:00 Uhr

i Noch in diesem Jahr könnte ein Hotelschiff am Neuwieder Rheinufer anlegen, verriet OB Jan Einig im Redaktionsgespräch vor der Wahl am 23. Februar. Archiv Jörg Niebergall

Neuwied ist schöner, als viele denken, darunter auch einige Deichstädter. Dass beim Tourismus noch Luft nach oben ist, das sehen die OB-Kandidaten Jan Einig (CDU), Sven Lefkowitz (SPD) und Conrad Lunar alle so. Was also tun? Wir haben nachgefragt.

Seine Lage im Mittelrheintal könnte Neuwied zu einem Ziel für Reisende machen. Doch in der Vergangenheit standen vor allem Wirtschaft und Wohnen im Fokus. Deshalb fragten wir die drei Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters, Jan Einig (CDU), Sven Lefkowitz (SPD) und Conrad Lunar (Ich tu’s) beim Gespräch im Druckhaus der Rhein-Zeitung in Koblenz zum Thema Tourismus: „Wo sehen Sie in Neuwied Potenzial und wo passiert noch zu wenig?

