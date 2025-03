Die bunten Plastikbausteine aus der Lego-Welt üben nicht nur auf Kinder eine große Faszination aus. Das bestätigte sich auch wieder bei der neuerlichen Auflage der Lego-Börse in Puderbach.

Wenn der Frühling allmählich Einzug hält, dann ist Lego-Zeit im Puderbacher Land. Und wenn Stefan Klein die Händler, Käufer, Verkäufer und Liebhaber der kleinen bunten Steine zur jährlichen Börse ins Dorfgemeinschaftshaus einlädt, dann wird der Ort für einen Tag zum Nabel der Welt für alle Freunde der bunten Plastikbausteine.

i Die Händler im Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus sind bereit für den Ansturm. Jörg Niebergall

Klaus Schmidt aus Oberhausen ist seit dem Start 2016 mit dabei und hat sich auf Schlösser, Burgen vor allem in den Formen, Farben und Figuren der Ritterwelt spezialisiert. Und da der Organisator genauso „tickt“, haben sie gemeinsam eine riesige Fläche zum echten Blickfang ausgebaut. „Wir ergänzen uns da prima“, sagt Klein: „Und jedes Jahr ist wieder was Neues dabei.“ Damit alles auch richtig steht und passt, ist Schmidt schon einen Tag vorher aus dem Ruhrpott angereist.

i Die Familie Block ist aus Allendorf angereist. Jörg Niebergall

Manuel und Mutter Margit Haubrich aus Hattert sind auch schon zum vierten Mal dabei. Liebevoll haben sie die Lego-Steine ihrer Kinder und Enkel (16 und 19 Jahre) verpackt. „Schade, dass wir die Originalverpackungen nicht mehr haben“, sagt Manuela Haubrich. „Dafür sind alle Bauanleitungen noch dabei.“ Genauso wie viele andere Aussteller haben sich die beiden Frauen schon am frühen Morgen auf dem Weg gemacht. „Wenn wir gewusst hätten, dass wir so schnell mit dem Aufbau fertig sind, hätten wir noch ein paar Minuten länger schlafen können“, so Margit Haubrich.

i Margit und Manuela Haubrich aus Hattert sind schon zum vierten Mal dabei. Jörg Niebergall

Der zehnjährige Pepe Block aus Allendorf aus dem Rhein-Lahn-Kreis kennt die verschiedenen Lego-Figuren wie seine Westentasche. Gemeinsam mit Bruder Malte (15), Mama Manuela und Papa Karsten ist die Familie zum ersten Mal in Puderbach dabei. Da alle vier echte Lego-Fans sind, ist ihnen der Spaß bei der Arbeit durchaus anzusehen.

i Bevor die Besucher kamen, haben sich die Aussteller an den jeweils anderen Ständen umgesehen. Jörg Niebergall

Nadja Kreischer und ihr Cousin Martin Köhler betreiben zu Hause in Heppenheim einen eigenen „Lego-Online-Shop“, kommen aber auch gern zu den Messen, um zu kaufen oder auch um zu verkaufen. Schon früh um 5 Uhr hat bei den beiden der Wecker geklingelt, um 5.30 sind sie losgefahren und waren um 7 Uhr in Puderbach. „Aber das mit dem Aufbau hat prima geklappt“, sagt Kreischer, die sich in der Lego-Branche auf Häuser und Bauwerke spezialisiert hat. Köhler ist da mehr der Star-Wars-Fan.

i Zahllose Figuren gehören zur Lego-Welt. Jörg Niebergall

Aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und sogar aus Baden-Württemberg sind Händler und Besucher angereist. „Im Ruhrgebiet gab es in dem vergangenen Jahr keine Börse mehr“, sagt Klein. „Da kamen die alle zu uns und sind uns treu geblieben.“ Und während sich Klein dann um die Händler kümmert, immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, sorgt seine Frau im Hintergrund für die kulinarische Unterstützung, macht Würstchen heiß und backt frische Waffeln.

Schon vor dem Start stehen die Lego-Fans am Eingang Schlange. Die Rekordmarke aus dem vergangenen Jahr wurde nicht ganz geknackt. Es kamen ein paar Besucher weniger als 2024 – Stefan Klein spricht von etwa 1500 Besuchern. Dass aber fast alle, Händler und Fans, im nächsten Jahr wiederkommen, ist sehr wahrscheinlich.