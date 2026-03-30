Steinefieber im Westerwald Lego-Börse in Puderbach zieht zig Besucher an Jörg Niebergall 30.03.2026, 11:56 Uhr

i Schon kurz nach dem Start der Lego-Börse in Puderbach war viel Betrieb. Jörg Niebergall

Eine vierstellige Zahl von Besuchern strömte jetzt nach Puderbach: Bunte Steine, kreative Welten und leidenschaftliche Sammler füllten das Gemeindehaus. Eine generationenübergreifende Veranstaltung zwischen Handel, Ausstellung und Nostalgie.

Lego geht doch eigentlich immer, da gibt es nicht zu jung oder zu alt. Das wird sich auch der Puderbacher Stefan Klein gedacht haben, als er vor acht Jahren zur ersten Lego-Börse im Puderbacher Gemeindehaus einlud. Mittlerweile hat die Veranstaltung nahezu Kultstatus, ist am Sonntag in die neunte Runde gegangen und sorgte auch dieses Mal wieder für vierstellige Besucherzahlen.







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