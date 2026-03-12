Stadtchefkandidaten gefragt Leerstand ist in Bad Hönningen ein leidiges Thema Daniel Dresen 12.03.2026, 10:00 Uhr

i Das Gasthaus Bit-Eck in der Bad Hönninger Fußgängerzone ist wieder geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich Gäste begrüßt hatte. Daniel Dresen

Bad Hönningens Innenstadt ist seit Jahren von Leerständen geprägt. Das wirkt nicht nur für die Einheimischen abschreckend, sondern auch für Touristen. Die drei Bürgermeisterkandidaten Geimer, Risse und Lopez erklären, was sie dagegen tun wollen.

Wer die Fußgängerzone in Bad Hönningen abgeht, trifft an vielen markanten Stellen auf Leerstände. So werden schon seit langer Zeit im Café Kramer kein Kaffee und Kuchen mehr serviert. Ein paar Meter weiter ist auch das Gasthaus Bit-Eck schon wieder geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich Gäste empfangen hatte.







