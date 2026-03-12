Stadtchefkandidaten gefragt
Leerstand ist in Bad Hönningen ein leidiges Thema
Das Gasthaus Bit-Eck in der Bad Hönninger Fußgängerzone ist wieder geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich Gäste begrüßt hatte.
Das Gasthaus Bit-Eck in der Bad Hönninger Fußgängerzone ist wieder geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich Gäste begrüßt hatte.
Daniel Dresen

Bad Hönningens Innenstadt ist seit Jahren von Leerständen geprägt. Das wirkt nicht nur für die Einheimischen abschreckend, sondern auch für Touristen. Die drei Bürgermeisterkandidaten Geimer, Risse und Lopez erklären, was sie dagegen tun wollen. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer die Fußgängerzone in Bad Hönningen abgeht, trifft an vielen markanten Stellen auf Leerstände. So werden schon seit langer Zeit im Café Kramer kein Kaffee und Kuchen mehr serviert. Ein paar Meter weiter ist auch das Gasthaus Bit-Eck schon wieder geschlossen, nachdem es zwischenzeitlich Gäste empfangen hatte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren